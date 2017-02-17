Имам-хатаб Кемина призвал муфтия М.Токтомушева не идти на второй срок

17 февраля 2017, 12:26 Комментарии

Имам-хатаб Кемина Саясат Асанов призвал муфтия Максатбека Токтомушеване идти на второй срок. В качестве основного аргумента, что М.Токтомушев не справляется со своей работой, он привел пример, когда муфтий не приехал в село Кызыл-Октябрь после наводнения 7 мая 2014 года. Другой факт - вынудил ректора Исламского университета Абдышукура Нурматова уйти с должности, так как последний не имел религиозного образования.

Врач из Кемина Анварбек Толомушев также перечислил нарушения М.Токтомушева. По словам врача, муфтий промолчал, когда Чуйский казыят потратил выделенные ДУМК $30 тыс. на покупку квартиры в Канте, цена которой не превышает $13-14 тыс.

"Мы призываем муфтия М.Токтомушева не выставлять свою кандидатуру на выборах муфтия 4 апреля", - сказал С.Асанов.