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Имам-хатаб Кемина призвал муфтия М.Токтомушева не идти на второй срок

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410638-ru.html

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17 февраля 2017, 12:26       Комментарии

Имам-хатаб Кемина Саясат Асанов призвал муфтия Максатбека Токтомушеване идти на второй срок. В качестве основного аргумента, что М.Токтомушев не справляется со своей работой, он привел пример, когда муфтий не приехал в село Кызыл-Октябрь после наводнения 7 мая 2014 года. Другой факт - вынудил ректора Исламского университета Абдышукура Нурматова уйти с должности, так как последний не имел религиозного образования.
Врач из Кемина Анварбек Толомушев также перечислил нарушения М.Токтомушева. По словам врача, муфтий промолчал, когда Чуйский казыят потратил выделенные ДУМК $30 тыс. на покупку квартиры в Канте, цена которой не превышает $13-14 тыс.
"Мы призываем муфтия М.Токтомушева не выставлять свою кандидатуру на выборах муфтия 4 апреля", - сказал С.Асанов.

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