Налогоплательщики по НДС получат электронные номера счетов-фактур

17 февраля 2017, 11:50 Комментарии

В этом году ГНС планирует усилить контроль за плательщиками НДС путем присвоения им электронных номеров счетов-фактур. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Кумашов на коллегии Государственной налоговой службы по итогам работы за 2016 год.

"Необходимо обеспечить внедрение механизма применения субъектами предпринимательства контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в онлайн-режиме в соответствии со сроками, установленными правительством", - сказал Кумашов.

Также в ходе коллегии было отмечено что будут подготовлены и реализованы решения к переходу к администрированию страховых взносов в управлениях ГНС по Октябрьскому и Сокулукскому районам.

Еще одной приоритетной задачей фискалов является выявление незадекларированных товаров с территории стран ЕАЭС.