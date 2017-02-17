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Налогоплательщики по НДС получат электронные номера счетов-фактур

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355565_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410637-ru.html

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17 февраля 2017, 11:50       Комментарии

В этом году ГНС планирует усилить контроль за плательщиками НДС путем присвоения им электронных номеров счетов-фактур. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Кумашов на коллегии Государственной налоговой службы по итогам работы за 2016 год.
"Необходимо обеспечить внедрение механизма применения субъектами предпринимательства контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в онлайн-режиме в соответствии со сроками, установленными правительством", - сказал Кумашов.
Также в ходе коллегии было отмечено что будут подготовлены и реализованы решения к переходу к администрированию страховых взносов в управлениях ГНС по Октябрьскому и Сокулукскому районам.
Еще одной приоритетной задачей фискалов является выявление незадекларированных товаров с территории стран ЕАЭС.

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