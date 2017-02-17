Марс Сариев: "Обновление политических элит - неизбежный процесс"

17 февраля 2017, 12:01 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В Кыргызстане обновление политической элиты - неизбежный процесс. Такое мнение агентству "Кабар" высказал политолог Марс Сариев, комментируя слова Президента о том, что с уходом с поста в конце года Президент "заберет с собой" многих завистливых политиков.

"Сейчас смена вех уже происходит, и это неизбежный процесс. Все равно старая гвардия объективно уйдет, потому что настроения у народа сейчас совершенно другие. Все прекрасно разбираются в политике. И у них просто нет никаких шансов", - сказал Сариев.

Эксперт отметил, что даже если политики попытаются опираться на клановые или региональные предпочтения, избиратели не будут за них голосовать.

"Даже в глубинке уже кардинально изменилось сознание людей, и понимание политики очень адекватное. Поэтому сейчас объективная востребованность в новых кадрах", - подытожил М.Сариев.