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Марс Сариев: "Обновление политических элит - неизбежный процесс"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mars-sari...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410636-ru.html

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17 февраля 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В Кыргызстане обновление политической элиты - неизбежный процесс. Такое мнение агентству "Кабар" высказал политолог Марс Сариев, комментируя слова Президента о том, что с уходом с поста в конце года Президент "заберет с собой" многих завистливых политиков.
"Сейчас смена вех уже происходит, и это неизбежный процесс. Все равно старая гвардия объективно уйдет, потому что настроения у народа сейчас совершенно другие. Все прекрасно разбираются в политике. И у них просто нет никаких шансов", - сказал Сариев.
Эксперт отметил, что даже если политики попытаются опираться на клановые или региональные предпочтения, избиратели не будут за них голосовать.
"Даже в глубинке уже кардинально изменилось сознание людей, и понимание политики очень адекватное. Поэтому сейчас объективная востребованность в новых кадрах", - подытожил М.Сариев.

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