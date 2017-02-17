Член парламента Великобритании: "Стратегия развития Жогорку Кенеша содержит много интересных инноваций"

17 февраля 2017, 11:50 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Стратегия развития Жогорку Кенеша содержит много интересных инноваций и ставит перед собой задачи сделать Кыргызстан развитым парламентским демократическим государством. Об этом заявила Член Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Баронесса Элисон Сьютти в ходе конференции, посвященной реализации "Стратегии развития Жогорку Кенеша до 2021 года".

Как сообщает пресс-служба ЖК КР, в свою очередь представитель Посольства Соединенного Королевства Великобритании Фил Каллиган поздравил членов рабочей группы с плодотворной работой. Он заметил, что Великобритания имеет долгую историю развития парламентаризма, которая в настоящее время переживает определенные изменения в системе. "Наше Правительство готово к сотрудничеству с кыргызским стороной, в том числе парламентом в вопросах реализации проектов развития, обмену опытом между парламентами Великобритании и Кыргызстана", -сказал он. Построение демократического общества - долгий путь, и я приветствую положительный прогресс парламента Кыргызстана в улучшении законодательных процессов, усилении работы комитетов, связи с избирателями, управления человеческими ресурсами", -добавил Фил Каллиган и пожелал успехов в работе.

Напомним, что Председателем рабочей группы по реализации Стратегии развития является Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, заместителем председателя - Вице-спикер Алтынай Омурбекова, в состав группы вошли депутаты парламента и руководство Аппарата Жогорку Кенеша. В рамках исполнения Стратегии и разработки плана ее реализации в Аппарате Жогорку Кенеша были созданы девять рабочих групп.