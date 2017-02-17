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Через три дня участок улицы Кулатова станет односторонним

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410633-ru.html

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17 февраля 2017, 11:41       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Мэрия Бишкека напоминает, что с 20 февраля участок улицы Кулатова станет односторонним.
Автотранспорт в одностороннем порядке пойдет в западном направлении от улицы Ибраимова до Элебаева.
Городские службы уже установили соответствующие дорожные знаки и изменили режим работы светофоров по улице Кулатова.
В муниципалитете напомнили, что такое решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого.
Эти меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей, уверены в мэрии.
Согласно законодательству, за выезд на встречную полосу следует штраф в размере 1 000 сомов. Мэрия просит водителей быть внимательнее на этом участке после вступления решения в силу.

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