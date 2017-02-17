Через три дня участок улицы Кулатова станет односторонним

17 февраля 2017, 11:41 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Мэрия Бишкека напоминает, что с 20 февраля участок улицы Кулатова станет односторонним.

Автотранспорт в одностороннем порядке пойдет в западном направлении от улицы Ибраимова до Элебаева.

Городские службы уже установили соответствующие дорожные знаки и изменили режим работы светофоров по улице Кулатова.

В муниципалитете напомнили, что такое решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого.

Эти меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей, уверены в мэрии.

Согласно законодательству, за выезд на встречную полосу следует штраф в размере 1 000 сомов. Мэрия просит водителей быть внимательнее на этом участке после вступления решения в силу.