Главный актер фильма "В поисках мамы": хочу стать банкиром и тамадой

17 февраля 2017, 11:56 Комментарии

Ученик 10-го класса Азамат Уланов, начинавший актерскую деятельность в юмористическом проекте "Тамашоу", снялся в главной роли в фильме "В поисках мамы", который через два месяца будут показывать в крупнейших городах США.

В Кыргызстане он известен в нескольких кавээновских образах: Дерзкий, Мачо и Кот из "Шрека".

Не обделенный чувством юмора молодой человек дал интервью корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

- Съемки картины "В поисках мамы" проходили в Америке. Немного спойлера для тех, кто еще не смотрел: о чем фильм?

- Раньше я снимался в комедиях, а тут больше драматическая лента. Исполнил роль мальчика, выросшего в детском доме и поехавшего в США, чтобы найти маму.

- Думаешь, американский зритель прослезится так же, как и кыргызстанский?

- Скорее всего, да. Потому что наш фильм затрагивает проблему, которая есть везде. Я со своей стороны очень старался сыграть хорошо.

- Ты и раньше снимался в кино. Если не секрет, какие у тебя гонорары?

- В кино я впервые снялся, когда учился в седьмом классе. Тогда я сыграл эпизодическую роль и рад был оплаченным за нее 500 сомам. Принес деньги домой, а мама на радостях заплакала.

- Теперь у тебя серьезные роли в крупных проектах. За них-то платят больше...

- Да, деньгами не обижают. За главную роль в фильме "В поисках мамы" я заработал 1 000 долларов. Пока это самая большая сумма, которую я получал за съемки. Обычно заработанное отдаю родителям.

- Как начинался твой творческий путь?

- Сначала я был кавээнщиком в школе, потом позвали в юмористическое "Тамашоу". Начал играть в лиге... Через какое-то время мне предложили сниматься в видеоклипах - так я стал актером.

- Тебе удается совмещать творческую деятельность с учебой?

- Я учусь на одни "пятерки", еще и спортом занимаюсь - играю в футбол. Многие спрашивают, как я все успеваю. Говорю, что, если есть желание, можно поспеть везде.

- В школе ты, наверное, самая популярная личность. Девочки пытаются познакомиться, пишут письма?

- Не думаю, что я самый популярный. В школе девчонки ничего мне не говорят, но пишут сообщения в Instagram.

- Кстати о соцсетях. Данияр Токтомамбетов, известный как mc_doncha, часто публикует о тебе посты в Instagram. Говорят даже, что он твой родственник.

- Нет, не родственник. Просто мы играли в одной лиге КВН. Бывало, помогали друг другу со сценариями, и с тех пор в хороших отношениях.

- Кем ты хочешь стать в будущем? Каковы ближайшие планы?

- Хочу стать банкиром... и освоить работу тамады. Сейчас у нас много людей, которые ведут разные торжества, но не все делают свою работу качественно. Я хочу стать лучшим тамадой.

- Чем они тебе не нравятся?

- Не скажу, что все не нравятся, есть среди них и хорошие. Но я мечтаю вести тои не по шаблону. Хочу, чтобы моя работа была особенной.