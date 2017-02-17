Заседания комитетов ЖК в режиме онлайн и улучшение инфраструктуры здания парламента – Что еще заложено в стратегии развития ЖК до 2021 года?

17 февраля 2017, 11:38 Комментарии

В Кыргызстане предлагают ввести норму, согласно которой фракции будут давать отчеты перед населением по итогам встреч с избирателями. Об этом стало известно 17 февраля на конференции "Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года".

"Отчеты могут быть по итогам завершения сессии или же промежуточными. Информация должна быть опубликована как на официальном сайте ЖК, так и на сайтах самих фракций. Также предлагается создать представительство фракций в регионах", - сказала депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт"), представившая стратегию.

В рамках стратегии также предусмотрены ряд норм, которые направлены на улучшение работы секретариатов фракций.

"Предлагается ввести критерии оценки эффективности работы секретариатов. Нужно, чтобы в секретариатах работали лица, имеющие опыт, навыки экспертизы, чтобы они могли готовить заключения для депутатов фракций, которые помогут парламентариям определиться со своей позицией по тому или иному вопросу", - сказала она.

А.Омурбекова заметила, что большое внимание в стратегии развития уделено качеству разрабатываемых законопроектов.

"Необходимо соблюдение всех норм регламента прохождения законопроектов - должны быть проведены анализ законопроектов на соответствие общестрановым целям, законам, проведение АРВ и других специализированных видов экспертиз. Также необходимо привлечение квалифицированных экспертов в разработке проектов законов и необходимо улучшение анонсирования обсуждения законопроектов в СМИ. Проекты законов, конечно, висят на сайте ЖК, но не каждый имеет возможность отследить проект там", - сказала она.

Для осуществления связи комитетов ЖК с гражданским обществом предусматривается запустить проведение комитетов ЖК в онлайн-режиме. "К сожалению, заседания комитетов ЖК не транслируются, а участвовать в них представители гражданского общества не всегда могут. Чтобы решить проблему и чтобы все мнения и предложения гражданского общества были учтены во время рассмотрения законопроектов, мы и предлагаем запустить такой модуль", - отметила А.Омурбекова.

Что касается инфраструктуры здания парламента, было отмечено, что из-за нерабочего состояния приточно-вытяжной вентиляционной системы в залах заседаний ЖК, служебных кабинетах и серверных помещениях установлены бытовые и колонные кондиционеры (214 единиц), что крайне негативно отражается на системе энергообеспечения здания.

"Обеспечение беспрерывного энергоснабжения административного здания ЖК постоянно находится под угрозой - любой сбой в энергоснабжении может привести к срыву деятельности парламента. В целях обеспечения безопасности и непрерывной работы всех коммуникации, крайне необходима установка автономного (резервного) питания - дизель-генератора и реконструкции приточно-вытяжной вентиляционной системы", - отмечается в проекте стратегии.