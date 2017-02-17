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Чиновник здравоохранения пригрозил критикующим наказанием

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/direkt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410628-ru.html

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Министра здравоохранения попросили хотя бы правдоподобно врать

17 февраля 2017, 11:35       Комментарии

Директор департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров заявил, что отныне будет передавать все голословные обвинения и нападки в его адрес в соответствующие органы и добиваться наказания. Об этом было заявлено на пресс-конференции.
Он привел в пример статью в одной из газет о том, что треть руководителей, которые находятся под его ведомством, написали на него жалобу.
"Треть – это около 15 человек. В статье говорится, что они просили моего увольнения у министра. Я не видел этих заявлений. Основная претензия ко мне – это увольнение некоторых руководителей. Я начал реформу и стал неугоден. Я готов быть врагом для этих лиц", − сказал Кулбатыров.
Он добавил, что многие руководители занимают свои должности уже около 15 лет и стали забывать о границах между рабочим местом и домашним очагом. Также директор добавил, что с годами эффективность руководителей падает.

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