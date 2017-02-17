Чиновник здравоохранения пригрозил критикующим наказанием

17 февраля 2017, 11:35 Комментарии

Директор департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров заявил, что отныне будет передавать все голословные обвинения и нападки в его адрес в соответствующие органы и добиваться наказания. Об этом было заявлено на пресс-конференции.

Он привел в пример статью в одной из газет о том, что треть руководителей, которые находятся под его ведомством, написали на него жалобу.

"Треть – это около 15 человек. В статье говорится, что они просили моего увольнения у министра. Я не видел этих заявлений. Основная претензия ко мне – это увольнение некоторых руководителей. Я начал реформу и стал неугоден. Я готов быть врагом для этих лиц", − сказал Кулбатыров.

Он добавил, что многие руководители занимают свои должности уже около 15 лет и стали забывать о границах между рабочим местом и домашним очагом. Также директор добавил, что с годами эффективность руководителей падает.