Омурбек Бабанов раскритиковал работу правительства по ЕАЭС

17 февраля 2017, 11:44 Комментарии

Лидер фракции "Республика-Ата Журт" Омурбек Бабанов подверг критике работу кабинета министров по участию Кыргызстана в ЕАЭС. По его словам, хвастаться достижениями – это одно, но жизнь на улице совсем другая.

Политик раскритиковал работу правительства по нововведению − регистрации автомобилей через свидетельства лабораторий. Он поставил под сомнение способность чиновников установить лабораторию в течение месяца. Бабанов порекомендовал объявить открытый конкурс и привлечь частников для строительства и функционирования ветеринарных лабораторий.

"Неужели частные ветлаборатории не могут это проверять? Люди же доверяют свое здоровье частным клиникам, а что частники не могут сделать ветлаборатории?", – вопрошал лидер фракции.

Омурбек Бабанов рассказал о проблемах на кыргызско-казахской границе и порекомендовал чиновникам самим пройти через погранпункт "Кордай", где они бы "столкнулись с реальными насущными проблемами".

"Таможню, да, убрали, но все эти проверки ушли к пограничникам. Да, пошлины они не снимают, но когда проезжают автомобили, как только выходишь, нужно платить страховые платежи. Почему если эти авто застрахованы в Кыргызстане, они должны еще 1,5 тыс. тенге платить в Казахстане?" – спросил лидер "РАЖ".

Бабанов процитировал сообщение, полученное через Facebook от некоего Данияра Бердибаева, работающего в Петропавлоске (Россия) водителем городского автобуса. По его словам, до июля 2017 года водителям вновь нужно пройти экзамены по вождению, потому что кыргызские водительские права не признают и это будет стоить около 20 тыс. рублей.

"Пусть принимают наши водительские права, пусть принимают наши медстраховки", – потребовал политик.

По мнению Бабанова, Кыргызстану нужно найти свое место в ЕАЭС.

"Я думаю, что для вас там всего 20-30 дел. Сделайте их", – заключил лидер фракции.