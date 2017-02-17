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Омурбек Бабанов раскритиковал работу правительства по ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410627-ru.html

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Главврач Омурбеков: Я помню первый случай насилия над ребенком

17 февраля 2017, 11:44       Комментарии

Лидер фракции "Республика-Ата Журт" Омурбек Бабанов подверг критике работу кабинета министров по участию Кыргызстана в ЕАЭС. По его словам, хвастаться достижениями – это одно, но жизнь на улице совсем другая.
Политик раскритиковал работу правительства по нововведению − регистрации автомобилей через свидетельства лабораторий. Он поставил под сомнение способность чиновников установить лабораторию в течение месяца. Бабанов порекомендовал объявить открытый конкурс и привлечь частников для строительства и функционирования ветеринарных лабораторий.
"Неужели частные ветлаборатории не могут это проверять? Люди же доверяют свое здоровье частным клиникам, а что частники не могут сделать ветлаборатории?", – вопрошал лидер фракции.
Омурбек Бабанов рассказал о проблемах на кыргызско-казахской границе и порекомендовал чиновникам самим пройти через погранпункт "Кордай", где они бы "столкнулись с реальными насущными проблемами".
"Таможню, да, убрали, но все эти проверки ушли к пограничникам. Да, пошлины они не снимают, но когда проезжают автомобили, как только выходишь, нужно платить страховые платежи. Почему если эти авто застрахованы в Кыргызстане, они должны еще 1,5 тыс. тенге платить в Казахстане?" – спросил лидер "РАЖ".
Бабанов процитировал сообщение, полученное через Facebook от некоего Данияра Бердибаева, работающего в Петропавлоске (Россия) водителем городского автобуса. По его словам, до июля 2017 года водителям вновь нужно пройти экзамены по вождению, потому что кыргызские водительские права не признают и это будет стоить около 20 тыс. рублей.
"Пусть принимают наши водительские права, пусть принимают наши медстраховки", – потребовал политик.
По мнению Бабанова, Кыргызстану нужно найти свое место в ЕАЭС.
"Я думаю, что для вас там всего 20-30 дел. Сделайте их", – заключил лидер фракции.

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