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Адвокаты просят оправдать Искендербека Айдаралиева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355564_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410626-ru.html

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17 февраля 2017, 11:11       Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском районном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.
Отметим, что стороны перешли к прениям. Напомним, гособвинение просило для главного подсудимого Самакова 19 лет лишения свободы.
В свою очередь адвокат бывшего первого вице-премьера Искендербека Айдаралиева Тимур Жанаев попросил суд оправдать его подзащитного за отсутствием состава преступления.
Согласно версии следствия, Айдаралиеву предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц". Чиновник обвиняется в том, что он в 2007 году будучи первым вице-премьером и председателем Республиканской комиссии по вопросам, связанным с отводом земель, совершил преступления против государственной власти. А именно, незаконно трансформировал участки по вопросам, связанным с отводом земель.
"Обвинение надуманно, абсурдно и не подлежит логике. При внесении приговора прошу учесть, что Айдаралиев ранее не судим, является заслуженным работником органов МСУ, академиком, семьянином. Это те обстоятельства, которые не учли прокуроры", - сказал Жанаев.
Адвокат считает, что следствие по данному делу было проведено с грубейшими нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства с явно обвинительным уклоном.
"Все обвинение построено на домыслах, умышленно искажены нормы земельного законодательства, что недопустимо. Обвинительный приговор по делу может быть вынесен на основании достоверно установленных доказательств. В связи с чем Айдаралиев подлежит оправданию", - заявил адвокат.
Напомним, Карганбека Самакова обвиняют в организации коррупционных действий в ходе незаконной трансформации в 2008 году земельных участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жигачского айыл окмоту из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов".
По результатам следствия, обвинение предъявили Карганбеку Самакову по статье 30 части 4 - 303 "Организация коррупции", Жаныбеку Бакиеву и Курманбеку Бакиеву по статье 30 части 6 - 303 "Пособничество в коррупции". Сыну Карганбека Самакова - Кубанычбеку Самакову, а также их четырем подставным лицам предъявлено обвинение по статье 30 части 4 - 303 "Соисполнительство в коррупции" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Кроме того, в части вынесения незаконного постановления правительства КР "О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики" предъявлено обвинение бывшему премьер-министру КР Игорю Чудинову, бывшему первому вице-премьер-министру Искендеру Айдаралиеву и бывшему министру сельского хозяйства Арстанбеку Ногоеву по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

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