Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Именно женщины в парламенте представляют мощную и смелую силу, - депутатИменно женщины в парламенте представляют мощную и смелую силу, - депутатА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с жертвами в результате террористического акта в Сехван-ШарифеА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с жертвами в результате террористического акта в Сехван-Шарифе

Юные Кулибины. Стали известны имена победителей олимпиады

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355566_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410625-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке определили победителей и призеров международного турнира по самбо

Кыргызские и башкирские студенты победили в медицинской олимпиаде в Бишкеке

На олимпиаде в КГМА первое место заняла команда из Башкирии

В КГМА прошла Международная студенческая олимпиада по микробиологии

Ученые обнаружили неизвестное ранее эссе Черчилля о внеземной жизни

17 февраля 2017, 11:19       Комментарии

В Бишкеке завершилась республиканская неделя науки, техники и производства школьников, посвященная Году нравственности, воспитания и культуры, а также 55-летию республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын туйун", проходившая с 6 по 11 февраля.
За этот период для школьников были организованы встречи с отечественными учеными и изобретателями, лекции о достижениях мировой науки, конкурс исследовательских и изобретательских проектов учеников школ, конкурс творческих идей, конкурс рисунков "Интеллектуалы XXI века – родному Кыргызстану".
В рамках проведения недели науки, техники и производства, прошла республиканская научно-техническая олимпиада для детей от 10 до 13 лет "Наука-изобретение-техника" и республиканский семинар-совещание "Оптимизация процесса мониторинга за развитием и качеством научно-технического образования".
Республиканская научно-техническая олимпиада школьников прошла под эгидой "Наука + изобретения = техника". Ее участники продемонстрировали свою эрудицию, ответив на сложные вопросы по развитию науки и техники, а также отлично защитили свои собственные исследовательские проекты.
В этом году темой домашнего задания для практического тура была "Разработка устройства и системы управления прерывистого (периодического) движения".
На закрытии недели были подведены итоги олимпиады. Министерством образования и науки был учрежден Переходящий кубок, который в этом году достался команде РДИТА "Алтын туйун" (Буренко Алексей, Эсеналиев Тилек, Жумабеков Ильяз, Жооробай уулу Амангельди, руководители: Азаров К.А., Жогоштиев Н.Т., Алиев Н.А.).
Второе место заняла команда города Бишкек (Абрамкин Артемий, Дубченко Данил, Низовский Давид, Жердев Владимир, руководители: Клепачева Е.А. Кравцов А.А.).
Третье же место заняли ребята из города Ош (Адилбек уулу Майрамбек, Чыныбек уулу Ырыскелди, Асанов Баястан, Челядник Ярослав, Абдыманап у. Нурхамза, Долонов Чынгыз, руководитель Бекибаев Ч.А.).
Призеры олимпиады были награждены не только дипломами, но и ценными подарками.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум