Футбол: в Канте стартовал розыгрыш Кубка "Ала-Тоо"

17 февраля 2017, 11:27 Комментарии

Вчера, 16 февраля, в Канте стартовал международный турнир на Кубок "Ала-Тоо" по футболу среди команд первой и топ-лиги.

Как сообщили в Футбольной лиге Кыргызстана, в этом году в турнире участвуют восемь команд, в том числе и клуб "Иртыш" из Казахстана.

Команды поделены на две группы и сыграют по круговой системе. Кубок разыграют клубы, занявшие первые места. За бронзу поборются вторые команды. Помимо этого, также состоятся матчи за пятые и седьмые места.

В первый день турнира в группе "А" кантская "Абдыш-Ата" одолела "Иртыш" со счетом 4:1, еще один представитель Канта "Живое" уступил "Дордою-2" с разгромным счетом 0:4.

В группе "В" бишкекская "Алга-2" уступила "Кара-Балте" (0:3), а кочкор-атинский "Нефтчи" не смог одолеть "Наше" (0:2).

Отметим все игры турнира проходят на стадионе МИС.

Расписание турнира:

17 февраля

<li>Иртыш – Живое</li><li>Дордой-2 – Абдыш-Ата</li><li>Наше – Алга-2</li><li>Кара-Балта - Нефтчи</li>

18 февраля

<li>Иртыш - Дордой-2</li><li>Абдыш-Ата – Живое</li><li>Алга-2 - Нефтчи</li><li>Наше – Кара-Балта</li>

20 февраля

<li>матч за 7-8 места</li><li>матч за 5-6 места А-3 – В-3</li><li>матч за 3-4 места А-2 – В-2</li><li>Финал. А-1 – В-1</li>

Напомним, обладателем Кубка прошлого года является бишкекский "Дордой", который в этом году участие в этом турнире не принимает.