В суде по делу Самакова просят оправдать Курманбека и Жаныша Бакиевых

17 февраля 2017, 11:31 Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском районном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.

Отметим, что по делу проходят беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его брат Жаныш.

В своей речи адвокат заочных подсудимых попросила их оправдать.

"Мне трудно выступать, так как я в глаза не видела своих подзащитных. Однако в ходе следствия и судебных разбирательств по данному делу их вина не доказана ни свидетельскими, ни другими показаниями. В связи с чем прошу оправдать Бакиевых Курманбека и Жаныбека", - сказала юрист.