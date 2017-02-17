Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с терактом в г.Сехван-Шариф

17 февраля 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, произошедшего в городе Сехван-Шариф. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о произошедшем террористическом акте в городе Сехван-Шариф, повлекшем многочисленные человеческие жертвы.

Народ Кыргызстана искренне сопереживает народу Пакистана и решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме главы государства.