Минувшей ночью в Кыргызстане два человека задохнулись от угарного газа

17 февраля 2017, 11:14 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Минувшей ночью в Бишкеке и Джалал-Абаде от отравления угарным газом скончались два человека, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Первый случай зафиксирован в Бишкеке. В одном из домов в жилом массиве "Келечек" обнаружили тело хозяина. Им оказался 38-летний уроженец села Ала-Бука Джалал-Абадской области.

"Возле тела лежали обгоревший матрац, одеяло, одежда и электрический чайник. Спасателей не вызывали. Об этом нам сообщили в милиции", - пояснила пресс-служба МЧС.

Второй инцидент произошел в селе Сай-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Спасатели обнаружили тело 55-летнего хозяина квартиры. По данным МЧС, часть постели попала в электрический обогреватель и загорелась. Тело погибшего передано родственникам.