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Минувшей ночью в Кыргызстане два человека задохнулись от угарного газа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410620-ru.html

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17 февраля 2017, 11:14       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Минувшей ночью в Бишкеке и Джалал-Абаде от отравления угарным газом скончались два человека, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Первый случай зафиксирован в Бишкеке. В одном из домов в жилом массиве "Келечек" обнаружили тело хозяина. Им оказался 38-летний уроженец села Ала-Бука Джалал-Абадской области.
"Возле тела лежали обгоревший матрац, одеяло, одежда и электрический чайник. Спасателей не вызывали. Об этом нам сообщили в милиции", - пояснила пресс-служба МЧС.
Второй инцидент произошел в селе Сай-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Спасатели обнаружили тело 55-летнего хозяина квартиры. По данным МЧС, часть постели попала в электрический обогреватель и загорелась. Тело погибшего передано родственникам.

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