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Политические партии часто зависят от людей в списках, которые имеют капитал, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410619-ru.html

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17 февраля 2017, 11:14       Комментарии

Политические партии часто зависят от людей в списках, которые имеют капитал, сказал депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") на конференции "Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года", которая проходит в Бишкеке 17 февраля.
Депутат отметила, что развитие и становление парламентской демократии в Кыргызстане идет вместе со становлением института политических партий.
"Политические партии сейчас в периоде развития, в транзитном периоде, когда они формируются как институт. Да, не всегда работа идет эффективно. Поскольку политические партии не имеют государственного финансирования, то часто зависят от людей, которые указаны в списках [кандидатов в депутаты] и имеют капитал. Это совсем небольшой процент граждан. Есть момент, когда партиям нужно учиться выполнять функции в коалиции парламентского большинства или меньшинства, чтобы был механизм сдержек и противовесов. Над всем этим идет работа в режиме реального времени", - сказала она.

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