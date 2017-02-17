Политические партии часто зависят от людей в списках, которые имеют капитал, - депутат

17 февраля 2017, 11:14 Комментарии

Политические партии часто зависят от людей в списках, которые имеют капитал, сказал депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") на конференции "Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года", которая проходит в Бишкеке 17 февраля.

Депутат отметила, что развитие и становление парламентской демократии в Кыргызстане идет вместе со становлением института политических партий.

"Политические партии сейчас в периоде развития, в транзитном периоде, когда они формируются как институт. Да, не всегда работа идет эффективно. Поскольку политические партии не имеют государственного финансирования, то часто зависят от людей, которые указаны в списках [кандидатов в депутаты] и имеют капитал. Это совсем небольшой процент граждан. Есть момент, когда партиям нужно учиться выполнять функции в коалиции парламентского большинства или меньшинства, чтобы был механизм сдержек и противовесов. Над всем этим идет работа в режиме реального времени", - сказала она.