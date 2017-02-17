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Юные Кулибины. Стали известны имена победителей олимпиадыЮные Кулибины. Стали известны имена победителей олимпиадыАлмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с терактом в г.Сехван-ШарифАлмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с терактом в г.Сехван-Шариф

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с жертвами в результате террористического акта в Сехван-Шарифе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410617-ru.html

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17 февраля 2017, 11:15       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хуссейну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта, произошедшего в городе Сехван-Шариф.
"С чувством глубокой скорби воспринял известие о произошедшем террористическом акте в городе Сехван-Шариф, повлекшем многочисленные человеческие жертвы.
Народ Кыргызстана искренне сопереживает народу Пакистана и решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях.
Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме главы государства, сообщает 17 февраля пресс-служба президента.

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