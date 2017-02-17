На проведение референдума и выборов депутатов в местные кенеши было потрачено более 311 млн сомов,- зампредседателя ЦИК

17 февраля 2017, 11:10 Комментарии

На проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана и выборов депутатов в местные кенеши, прошедших 11 декабря 2016 года, было потрачено более 311 млн сомов. Об этом 17 февраля сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов во время общественного диалога, посвященного поведению итогов референдума и выборов и обсуждению дальнейших шагов.

По его словам, на проведение референдума было выделено - 92 млн 875 тыс. сомов, на проведение выборов депутатов в местные кенеши - 218 млн 502 тыс. 800 сомов, сэкономлено было 101 тыс. 72 сома.

Кроме того, зампредседателя отметил, что от доноров также поступала финансовая помощь. Так, от OSCE поступило 3 млн 506 тыс. 305 сомов, а от UNDR - 9 млн 630 тыс. сомов.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова отметила, что проведение в один день и референдума и выборов является финансово рациональным, так как отмечается большая экономия средств на их проведение.