Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Милиционеры Бишкека раскрыли два угона автомобилейМилиционеры Бишкека раскрыли два угона автомобилейСущественные налоги выплатили цветные металлурги в КыргызстанеСущественные налоги выплатили цветные металлурги в Кыргызстане

На проведение референдума и выборов депутатов в местные кенеши было потрачено более 311 млн сомов,- зампредседателя ЦИК

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410616-ru.html

Похожие новости

Член парламента Великобритании: "Стратегия развития Жогорку Кенеша содержит много интересных инноваций"

Именно женщины в парламенте представляют мощную и смелую силу, - депутат

Политические партии часто зависят от людей в списках, которые имеют капитал, - депутат

ГНС недособрала 4,6 млрд сомов налогов из-за принятых ранее законов

Выборы президента Кыргызстана осенью 2017 года пройдут с применением новой модели , - глава ЦИК

17 февраля 2017, 11:10       Комментарии

На проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана и выборов депутатов в местные кенеши, прошедших 11 декабря 2016 года, было потрачено более 311 млн сомов. Об этом 17 февраля сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов во время общественного диалога, посвященного поведению итогов референдума и выборов и обсуждению дальнейших шагов.
По его словам, на проведение референдума было выделено - 92 млн 875 тыс. сомов, на проведение выборов депутатов в местные кенеши - 218 млн 502 тыс. 800 сомов, сэкономлено было 101 тыс. 72 сома.
Кроме того, зампредседателя отметил, что от доноров также поступала финансовая помощь. Так, от OSCE поступило 3 млн 506 тыс. 305 сомов, а от UNDR - 9 млн 630 тыс. сомов.
В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова отметила, что проведение в один день и референдума и выборов является финансово рациональным, так как отмечается большая экономия средств на их проведение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум