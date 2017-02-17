Существенные налоги выплатили цветные металлурги в Кыргызстане

17 февраля 2017, 11:06 Комментарии

Наиболее существенные налоговые отчисления произвели предприятия цветной металлургии – 16%. Об этом на заседании коллегии Государственной налоговой службы сказал зампредседателя Кубанычбек Кумашов.

Далее предприятия торговли – 15%, системы связи – 11%, прочей деятельности – 9%, на пятом строительства – 6%, профессиональной деятельности – 5%, прочей отрасли промышленности и финансовых услуг по — 4%, алкогольных напитков и электроэнергетики по – 3%.

"В 2016 году отмечалось перевыполнение плана-прогноза по некоторым видам налогов", − добавил Кумашов.

— налог на доходы лиц – нерезидентов КР выполнен на 121%;

— налог на проценты – 134,6%;

— единый налог – 103,7%;

— налог на валовой доход от Кумтора – 104,1%;

— налог на основе обязательного патента – 101,2%;

— налог на доходы золотодобывающих компаний – 133,4%;

— налог на движимое имущество – 113,3%;

— налог на недвижимое имущество – 102,9%;

— земельный налог за пользование приусадебными участками – 116,5%;

— земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями – 103,2%;

— земельный налог за использование земель несельскохозяйственного назначения — 104,3%.

Кроме этого, на 124,4% выполнен акцизный налог на товары и услуги, производимые на территории КР, на 100,8% − НДС на товары и услуги, производимые на территории КР, на 109,0% − налог за пользование недрами (Роялти) (109,0%) и на 105,7% − неналоговые поступления.