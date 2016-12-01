17 февраля 2017, 11:11 Комментарии

Милиционеры Бишкека раскрыли два угона автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В УВД Свердловского района с заявлением обратился 20-летний житель Бишкека, чьей машиной марки Honda Odyssey, припаркованной возле одного из кафе по улице Жибек Жолу, незаконно завладели неизвестны лица. По подозрению в угоне был задержан житель Ошской области, 32-летний А.Ж.

Оперативники УВД Первомайского района также раскрыли ранее совершенный угон.

"15 января в Первомайское УВД обратился бишкекчанин с заявлением. Он сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль марки Honda Civic, припаркованный возле одного из кафе по улице Дэн Сяопина. Принятыми мерами по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний житель столицы С.Э.", − пояснили в МВД.

Подозреваемые лица и материалы, собранные по указанным фактам, переданы в территориальные управления внутренних дел столицы. Проводится дальнейшее расследование.