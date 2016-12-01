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Милиционеры Бишкека раскрыли два угона автомобилей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410614-ru.html

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17 февраля 2017, 11:11       Комментарии

Милиционеры Бишкека раскрыли два угона автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В УВД Свердловского района с заявлением обратился 20-летний житель Бишкека, чьей машиной марки Honda Odyssey, припаркованной возле одного из кафе по улице Жибек Жолу, незаконно завладели неизвестны лица. По подозрению в угоне был задержан житель Ошской области, 32-летний А.Ж.
Оперативники УВД Первомайского района также раскрыли ранее совершенный угон.
"15 января в Первомайское УВД обратился бишкекчанин с заявлением. Он сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль марки Honda Civic, припаркованный возле одного из кафе по улице Дэн Сяопина. Принятыми мерами по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний житель столицы С.Э.", − пояснили в МВД.
Подозреваемые лица и материалы, собранные по указанным фактам, переданы в территориальные управления внутренних дел столицы. Проводится дальнейшее расследование.

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