ГНС недособрала 4,6 млрд сомов налогов из-за принятых ранее законов

17 февраля 2017, 10:58 Комментарии

В 2016 году Государственная налоговая служба Кыргызстана собрала налогов и платежей на сумму 67 млрд 812,7 млн сомов. Об этом на заседании коллегии ГНС сообщил зампредседателя ведомства Кубанычбек Кумашов.

В бюджет недопоступило 4,6 млрд сомов, таким образом установленный план выполнен только на 93,6%.

"Несмотря на невыполнение плана-прогноза, налоговым органам удалось в значительной степени увеличить сборы. По сравнению с 2015 годом поступление налогов увеличилось на 6 млрд 882,1 млн сомов или на 11,3%", — сказал зампредседателя ГНС Кубанычбек Кумашов.

Не выполнены прогнозные показатели по таким источникам доходов как:

— подоходный налог с физических лиц – резидентов КР;

— налог на прибыль;

— налог на основе добровольного патента;

— налог с продаж;

— налог за пользование недрами (бонус);

— НДС на импорт из ЕАЭС;

— акциз на импорт из ЕАЭС.

"Одними из основных причин недопоступления платежей в бюджет явились отдельные поправки в некоторые законодательные акты, принятые в 2016 году, в соответствии с которыми предоставлены освобождения от уплаты отдельных видов налогов. В частности, налога с продаж экспорта товаров, а также реализации товаров, оплаченных в безналичной форме. Кроме того освобождение от НДС поставки муки и повышение регистрационного порога по НДС", − проинформировал Кумашов.

Также не были достигнуты ожидаемые показатели в отдельных сферах экономики, связанные с негативными экономическими процессами в странах ЕАЭС – основных торговых партнеров КР.

"Прогнозные показатели по налогам не обеспечили ряд территориальных налоговых органов. В том числе управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкеку и Чуйской области, УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками (ЮГ), налоговые органы по Октябрьскому, Ленинскому, Свердловскому, Кеминскому, Ноокатскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому районам, а также по городам Сулюкта и Кызыл-Кия", — добавил зампредседателя ГНС.

По итогам коллегии решено рассмотреть ответственность руководителей этих налоговых органов.