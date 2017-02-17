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Защита бывшего главы Минсельхоза свалила вину на Чудинова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355555_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410612-ru.html

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17 февраля 2017, 10:38       Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Октябрьском районном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева и других.
Отметим, что стороны перешли к прениям. Напомним, гособвинение просило для главного подсудимого Самакова 19 лет лишения свободы.
В свою очередь адвокат бывшего министра сельского хозяйства Арстанбека Ногоева заявил, что занимая данную должность его подзащитный согласовывал документы на земельный участок по трансформации земель. По его словам, никто не обжаловал данное решение.
"Подготовленные Ногоевым документы были подписаны действующим на тот момент премьер-министром Игорем Чудиновым. На сегодняшний день никто не обращался с жалобой в соответствующие структуры об аннулировании договоров в Лебединовском и Кара-Жыгачском айыл окмоту Аламудунского района. Генпрокуратура КР незаконно предъявила ему обвинение", - сказал защитник Ногоева.
Карганбека Самакова обвиняют в организации коррупционных действий в ходе незаконной трансформации в 2008 году земельных участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жигачского айыл окмоту из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов".
По результатам следствия, обвинение предъявили Карганбеку Самакову по статье 30 части 4 - 303 "Организация коррупции", Жаныбеку Бакиеву и Курманбеку Бакиеву по статье 30 части 6 - 303 "Пособничество в коррупции". Сыну Карганбека Самакова - Кубанычбеку Самакову, а также их четырем подставным лицам предъявлено обвинение по статье 30 части 4 - 303 "Соисполнительство в коррупции" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Кроме того, в части вынесения незаконного постановления правительства КР "О переводе земель, расположенных на территории Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики" предъявлено обвинение бывшему премьер-министру КР Игорю Чудинову, бывшему первому вице-премьер-министру Искендеру Айдаралиеву и бывшему министру сельского хозяйства Арстанбеку Ногоеву по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

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