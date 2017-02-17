Брэду Питту разрешили свободно общаться со своими детьми

17 февраля 2017, 10:49 Комментарии

Голливудский актер Брэд Питт в ходе бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога. Об этом, как пишет Росбалт, сообщили источники в окружении знаменитостей.

По словам инсайдера, 53-летний Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье. К концу февраля или началу марта он надеется добиться права забирать их на неделю.

С отцом провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не ночевали у актера. Их отношения с Питтом остаются напряженными, передает InTouch.

В связи с этим ранее Брэду Питту было разрешено встречаться с детьми только под присмотром психолога.

Как сообщалось, 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли поженились в 2014 году. У них - трое приемных и трое биологических детей.