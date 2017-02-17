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Круглый стол "ВБ": Клуб главных редакторов с участием Владимира Мамонтова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355556_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410609-ru.html

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17 февраля 2017, 10:50       Комментарии

20 февраля в 14.00 в пресс-центре "ВБ" состоится встреча председателя Совета директоров газеты "Комсомольская правда", генерального директора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова (Россия) с главными редакторами СМИ Кыргызстана.
Мероприятие пройдет в формате круглого стола.
Руководители и главные редакторы средств массовой информации Кыргызстана обсудят следующие вопросы:
<li>возможности СМИ по содействию продвижения евразийских интеграционных процессов;</li><li>роль СМИ в процессе создания единого информационного пространства в рамках ЕАЭС;</li><li>взаимодействие СМИ, органов государственной власти и межгосударственных организаций в сфере укрепления региональной безопасности и противодействия современным угрозам и вызовам в Центральной Азии;</li><li>информационная составляющая в развитии экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, включая участие в интеграционных проектах в рамках ЕАЭС.</li>
Организаторы мероприятия: Клуб региональных экспертов Кыргызстана "Пикир" и Фонд "Евразийцы - новая волна".
Проведение мероприятия осуществляется при поддержке Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша и аппарата правительства Кыргызской Республики.
Аккредитация по телефонам: 0555-210-022, 0555-547-320, 0777-417-554
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

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