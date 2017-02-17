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Парковать авто возле кафе стало небезопасно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355559_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410608-ru.html

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17 февраля 2017, 10:53       Комментарии

В УВД Свердловского района с заявлением обратился 20-летний житель Бишкека Р.Э. Молодой человек сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели автомашиной марки "Хонда Одиссей", припаркованной возле одного из кафе по улице Жибек Жолу.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска "по горячим следам" задержан житель Ошской области, 32-летний А.Ж.
Аналогичное преступление произошло возле другого кафе.
15 января в Первомайское УВД обратился бишкекчанин, 24-летний Т.Ш. Заявитель сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели его автомашиной марки "Хонда Цивик", припаркованной возле одного из увеселительных заведений по улице Дэн Сяопина.
Принятыми мерами по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний житель столицы С.Э. В настоящий момент подозреваемые лица и материалы, собранные по указанным фактам переданы в территориальные управления внутренних дел столицы.
Проводиться дальнейшее расследование.

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