Ч.Турсунбеков: "Жогорку Кенеш стал центром принятия политических решений, силой стабилизации нашего общества"

17 февраля 2017, 10:42 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Жогорку Кенеш стал центром принятия политических решений, силой стабилизации нашего общества. Об этом заявил торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков на конференции, посвященной "Стратегии развития Жогорку Кенеша до 2021 года".

Как сообщает пресс-служба парламента КР, в выступлении спикера говорится:

"Уважаемые депутаты Жогорку Кенеша, главы дипломатических миссий и представители международных организаций! Уважаемые дамы и господа!

Искренне рад приветствовать вас и поздравляю с началом работы нашей конференции, посвященной презентации Стратегии развития Жогорку Кенеша Кыргызской Республики до 2021 года.

Особенно приятно видеть в этом зале наших гостей из зарубежных стран, с которыми нас связывают давние партнерские взаимоотношения. Мы высоко ценим внимание и поддержку, которую Вы нам оказывали и оказываете в вопросах строительства основ парламентской демократии и развития парламентаризма.

Начиная с древнейших времен, и по сей день, темой исследований многих ученых-правоведов, а также политических деятелей была идеальная модель государственного устройства, при которой соблюдался бы баланс всеобщего и личного блага, общенациональных и индивидуальных интересов. Одной из таких форм является парламентская форма правления.

Если обратиться к отечественной истории, то в жизни кыргызского народа представительными органами власти были всенародные Курултаи, кенеши и Советы аксакалов, которые и стали прототипом современного парламента Кыргызстана и сохранились до сегодняшнего дня в традициях нашего народа. Во все времена представительные органы власти играли важную роль в политической жизни кыргызского народа. В очень тяжелых, судьбоносных моментах истории всенародные курултаи были самыми высокими органами власти, где принимались ключевые решения, влияющие на жизнь простого кыргызского населения. Как сказал философ и общественный деятель Ральф Уолдо Эмерсон "Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет" и можно с уверенностью сказать, что нынешняя парламентская демократия является продолжением процесса исторического развития системы правления народа посредством представительных органов.

Почти 80 лет кыргызский парламент существует как отдельный политический институт и за этот исторический период каждый из его созывов вносил свою лепту в становление и развитие парламентаризма в стране. Каждый новый состав парламента – это новый этап развития правотворчества, и с каждым новым этапом повышаются компетентность и профессионализм депутатского корпуса, продолжается процесс совершенствования законодательства.

Как вы знаете, принятая в 2010 году Конституция Кыргызской Республики кардинально изменила форму правления в стране. Мы — первая в Центральной Азии страна, которая избрала путь развития парламентской демократии. В соответствии с новой Конституцией, Жогорку Кенеш определяет форму конституционного устройства, формирует исполнительную власть, судебный корпус и другие органы.

На сегодняшний день можно сказать, что роль Жогорку Кенеша соответствует фундаментальной природе парламентаризма. За прошедшие семь лет Жогорку Кенеш принимал активное участие во всех судьбоносных вопросах и событиях государства.

За эти годы Жогорку Кенеш стал центром принятия политических решений, силой стабилизации нашего общества, открытой площадкой политического диалога. Сегодня парламент является главной платформой политической гласности, институтом, где представители различных парламентских фракций свободно заявляют о своих позициях.

В условиях динамично меняющихся политических и социально-экономических реалий парламент не может останавливаться в своем развитии.

Новая роль Жогорку Кенеша, касающаяся стратегического развития страны, утверждения отраслевых и региональных программ и социально-экономических ориентиров, накладывает большую ответственность и требует от парламента наличия стратегического видения с учетом современных тенденций.

В этой связи перед Жогорку Кенешем стояла задача принятия фундаментального документа, в котором должно быть отражено концептуальное видение развития парламента. Меняющиеся условия жизни требуют постоянного совершенствования Жогорку Кенеша, необходим качественно новый уровень законодательной деятельности, а также подходы и инструменты, отвечающие современным реалиям.

Парламент должен стать эффективной организацией, способной отвечать требованиям времени и ожиданиям общества, государственным органом, определяющим стратегические приоритеты развития страны.

В этом смысле нынешняя Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года является ответом Парламента на вышеизложенные вызовы времени. Но как говорил немецкий генерал-полководец Эрвин Ромель "Самый лучший стратегический план бесполезен, если он не может быть выполнен тактически". Именно от наших совместных усилий и системного подхода зависит успешность реализации Стратегии.

С основными приоритетами стратегического документа и планом её реализации Вас, уважаемые участники презентации, сегодня детально ознакомит в своей презентации заместитель Торага Жогорку Кенеша Омурбекова Алтынай Сейтбековна.

Уважаемые участники конференции!

Важнейшими партнерами за годы независимости Кыргызстана стали для нас парламенты стран, представители которых сегодня присутствуют в зале.

С чувством глубокой признательности хочу отметить тот факт, что наши международные партнеры постоянно оказывают донорскую и экспертную поддержку, конкретную помощь парламенту Кыргызстана при реализации целей и задач, поставленных в Стратегии развития Жогорку Кенеша. Наше сотрудничество позволило успешно реализовать ряд крупных и важных проектов, сохранить стабильность и надежность отношений.

Позвольте выразить вам, уважаемые наши партнеры, искреннюю благодарность за поддержку и стабильные партнерские отношения! Это есть настоящая команда единомышленников. Убежден, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет продуктивным и успешным! Желаю Вам процветания, мира и благополучия!

Уважаемые участники конференции!

Хочу еще раз напомнить, что дальнейшее укрепление парламентской демократии и усиление роли парламента, направленное на повышение благосостояния народа и развитие Кыргызстана, является основной миссией Жогорку Кенеша VI созыва.

В завершении своего выступления позвольте пожелать нам всем плодотворной работы и выразить надежду, что презентуемая Стратегия совместными усилиями будет успешно реализована, и мы достигнем поставленных целей и задач".