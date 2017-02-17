Против экс-телохранителя Атамбаева могут завести уголовное дело — ГУБОП

17 февраля 2017, 10:43 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Против Эркина Мамбеталиева, бывшего телохранителя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, могут возбудить уголовное дело за незаконное хранение оружия, сообщил Sputnik Кыргызстан заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азамат Ногойбаев.

Мамбеталиев со своей охраной ехал на двух машинах - Suburban и Lexus LS 570. Их задержали за подложные номера на авто, незаконную тонировку и хранение оружия без разрешительных документов.

По словам Ногойбаева, за подложные номера и тонировку задержанных оштрафовали на 14 тысяч сомов. В салонах автомобилей оперативники нашли два охотничьих карабина "Сайга" и два травматических пистолета без разрешительных документов. Однако Мамбеталиева и его охрану отпустили.

"Не было оснований удерживать их в ГУБОП. Оружие изъяли, машины поставили на штрафстоянку. Назначены соответствующие экспертизы, проводится полная проверка по данному факту. За незаконное хранение оружия они пока не оштрафованы. Возможно, дойдет до возбуждения уголовного дела", - сказал Ногойбаев.

Он отметил, что Suburban и Lexus поставлены на штрафстоянку.

Мамбеталиев с охраной был задержан в ночь на 16 февраля.