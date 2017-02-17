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10.59: я ахнул, узнав, сколько стоит ее платье

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410602-ru.html

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17 февраля 2017, 10:59       Комментарии

По долгу службы я знаю, сколько стоят наши месторождения и предприятия. По велению души неплохо ориентируюсь в ценах на футболистов. Моей квалификации хватает, чтобы за кружкой кваса обсудить стоимость Поля Погбы и насколько он отрабатывает звание самого дорогого игрока в мире.
Но вот в чем я полный профан, так это в платьях, в том числе женских (есть и мужские, Александр Дюма не даст соврать). Поэтому я вместе с Сергеем Зверевым ахал, узнав о стоимости платьев отечественного кутюрье Ольги Стоговой. Надеюсь, это первый и последний раз, когда мое имя упоминается в одном предложении со Зверевым, особенно со словом "вместе". Не знаток я моды, и становиться им (знатоком) не собираюсь.
Кстати, о стиле. Судя по всему, у президента новый фасон костюма, но это замечание для модников. Для политически активных граждан интересен другой момент - как председатель Европейского совета Дональд Туск хотел выяснить имя преемника Атамбаева. "Я не знаю", - кратко ответил президент.
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В стране 10.59.
С уважением Бакыт Толканов, который выкинул все мысли про платья и после работы пойдет смотреть футбол

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