10.59: я ахнул, узнав, сколько стоит ее платье

17 февраля 2017, 10:59 Комментарии

По долгу службы я знаю, сколько стоят наши месторождения и предприятия. По велению души неплохо ориентируюсь в ценах на футболистов. Моей квалификации хватает, чтобы за кружкой кваса обсудить стоимость Поля Погбы и насколько он отрабатывает звание самого дорогого игрока в мире.

Но вот в чем я полный профан, так это в платьях, в том числе женских (есть и мужские, Александр Дюма не даст соврать). Поэтому я вместе с Сергеем Зверевым ахал, узнав о стоимости платьев отечественного кутюрье Ольги Стоговой. Надеюсь, это первый и последний раз, когда мое имя упоминается в одном предложении со Зверевым, особенно со словом "вместе". Не знаток я моды, и становиться им (знатоком) не собираюсь.

Кстати, о стиле. Судя по всему, у президента новый фасон костюма, но это замечание для модников. Для политически активных граждан интересен другой момент - как председатель Европейского совета Дональд Туск хотел выяснить имя преемника Атамбаева. "Я не знаю", - кратко ответил президент.

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На этом список тайн "бишкекского двора" не заканчивается. Также неизвестно, был ли депутат Омурбек Текебаев на Кипре и встречался ли с Курманбеком Бакиевым.

Вообще, вчерашние новости были богаты на встречи. 12-летний Урмат, который участвует в шоу НТВ "Ты супер!", с остальными конкурсантами встретился с экс-игроками сборной РФ, они даже сыграли товарищеский матч.

Но, к сожалению, не все новости оказались добрыми. Вчера в центре Бишкека с высоты сорвались несколько строителей, трое из них находятся в реанимации.

Есть и странные новости. Так, МВД успокоило поклонников порносайтов, что блокировка смартфона и предупреждение от имени милиции с требованием заплатить штраф - это происки мошенников. Давайте порадуемся за поклонников "прекрасного".

Чингисхану и его преемникам, как известно, не удалось завоевать Европу. Но дальние потомки выполнили завет предка и смогли покорить Европу, правда, только своими товарами. Теперь монголы помогут и нам распланировать поход к Последнему морю и по системе "ВСП+" увеличить экспорт в Евросоюз.

Про валюту: обменные бюро продают доллар по 69,27 сома, а покупают по 69.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, девяносто второй - 38,7. "Дизель" отдают по 36,5 сома.

Про погоду: весна бутту - сегодня вечером обещают снег.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов, который выкинул все мысли про платья и после работы пойдет смотреть футбол