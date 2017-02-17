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В ЖК предлагают поправки, которые позволят гражданам участвовать в заседаниях комитетов ЖК в онлайн-режиме

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410601-ru.html

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17 февраля 2017, 10:37       Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают поправки, которые позволят гражданам участвовать в заседаниях парламентских комитетов в онлайн-режиме. Об этом стало известно 17 февраля на конференции "Стратегия развития ЖК до 2021 года".
Как сказала депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт"), в рамках стратегии развития предусматривается создание интерактивного модуля для улучшения обратной связи с избирателями.
"Для осуществления связи комитетов ЖК с гражданским обществом мы предусматриваем запустить проведение комитетов ЖК в онлайн-режиме. К сожалению, заседания комитетов ЖК не транслируются, а участвовать в них представители гражданского общества не всегда могут. Чтобы решить проблему и чтобы все мнения и предложения гражданского общества были учтены во время рассмотрения законопроектов, мы и предлагаем запустить такой модуль", - сказала она.

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