В ЖК предлагают поправки, которые позволят гражданам участвовать в заседаниях комитетов ЖК в онлайн-режиме

17 февраля 2017, 10:37 Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают поправки, которые позволят гражданам участвовать в заседаниях парламентских комитетов в онлайн-режиме. Об этом стало известно 17 февраля на конференции "Стратегия развития ЖК до 2021 года".

Как сказала депутат Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт"), в рамках стратегии развития предусматривается создание интерактивного модуля для улучшения обратной связи с избирателями.

"Для осуществления связи комитетов ЖК с гражданским обществом мы предусматриваем запустить проведение комитетов ЖК в онлайн-режиме. К сожалению, заседания комитетов ЖК не транслируются, а участвовать в них представители гражданского общества не всегда могут. Чтобы решить проблему и чтобы все мнения и предложения гражданского общества были учтены во время рассмотрения законопроектов, мы и предлагаем запустить такой модуль", - сказала она.