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Выборы президента Кыргызстана осенью 2017 года пройдут с применением новой модели , - глава ЦИК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410600-ru.html

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17 февраля 2017, 10:49       Комментарии

Осенью 2017 года состоятся выборы главы государства, они пройдут также на основе новой модели выборов. Об этом 17 февраля сообщила глава Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова во время общественного диалога по обсуждению итогов референдума и выборов в местные кенеши и дальнейших шагов.
По ее словам, выборы пройдут с использованием биометрической идентификации избирателей и автоматического подсчета голосов с применением автоматически считывающих урн (АСУ).
"Мы видим свою задачу в том, чтобы тщательно проанализировать те недостатки, которые были на прошлых выборах в декабре 2016 года, и хотим реализовать план действий законодательного и технического характера, чтобы закрепить этот опыт и избирательную систему с повышением прозрачности, честности и законности выборов в Кыргызстане", - отметила она.
Н.Шайлдабекова добавила, что целью Центризбиркома является проведения последующих выборов таким образом, чтобы они стали еще одним шагом в повышении доверия граждан , к институту выборов и соответственно усилили легитимность деятельности их должностных лиц.
"Поэтому наша сегодняшняя задача направлена на то, чтобы собрать, проанализировать и обобщить рекомендации и предложения, которые уже поступают от наших партнеров по итогам проведенных выборов и референдума. ЦИКом уже предпринят ряд рабочих совещаний с ТИК по итогам выборов и референдума и так далее. Кроме того, был проведен анализ технических проблем, в частности, по итогам анализа, по всей территории Кыргызстана 72 урны показали сбой, которые были заменены, из более чем 5,5 тыс. АСУ", - сказала она.

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