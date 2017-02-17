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ГАООСиЛХ предлагает закрепить за своим руководителем назначение на должность директора Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410599-ru.html

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17 февраля 2017, 10:33       Комментарии

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства предлагает закрепить за своим руководителем назначение на должность директора Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль".
Как сообщается в проекте постановления правительства, генеральная дирекция биосферной территории начала функционировать с 2000 года. Должность генерального директора дирекции входила в номенклатуру должностей, на которые назначение, утверждение (освобождение) осуществлялись распоряжением премьер-министра.
В соответствии с постановлением правительства от 15 декабря 2016 года Гендирекция биосферной территории "Иссык-Куль" преобразована в Дирекцию биосферной территории "Иссык-Куль", не определено, в чью номенклатуру входит назначение ее директора.
В этой связи, а также учитывая, что положение дирекции утверждается государственным органом охраны окружающей среды, проектом постановления предлагается закрепить назначение на должность директора ведомства и освобождение от нее за руководителем уполномоченного государственного органа охраны окружающей среды.

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