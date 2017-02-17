ГАООСиЛХ предлагает закрепить за своим руководителем назначение на должность директора Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль"

17 февраля 2017, 10:33 Комментарии

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства предлагает закрепить за своим руководителем назначение на должность директора Дирекции биосферной территории "Иссык-Куль".

Как сообщается в проекте постановления правительства, генеральная дирекция биосферной территории начала функционировать с 2000 года. Должность генерального директора дирекции входила в номенклатуру должностей, на которые назначение, утверждение (освобождение) осуществлялись распоряжением премьер-министра.

В соответствии с постановлением правительства от 15 декабря 2016 года Гендирекция биосферной территории "Иссык-Куль" преобразована в Дирекцию биосферной территории "Иссык-Куль", не определено, в чью номенклатуру входит назначение ее директора.

В этой связи, а также учитывая, что положение дирекции утверждается государственным органом охраны окружающей среды, проектом постановления предлагается закрепить назначение на должность директора ведомства и освобождение от нее за руководителем уполномоченного государственного органа охраны окружающей среды.