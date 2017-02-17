В мае будет запущен новый сайт ЦИК

17 февраля 2017, 10:52 Комментарии

В мае 2017 года будет запущен новый сайт Центральной избирательной комиссии. Об этом 17 февраля сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова во время общественного диалога.

По ее словам, будет улучшена система по сбору данных избирателей с тем, чтобы сделать получение данных более удобным и оперативным.

"Сейчас совместно с ГРС разрабатывается система по улучшению формата идентификации граждан. Новый улучшенный сайт будет содержать электронную форму для обучения комиссии и подробную и доступную информацию для избирателей", - отметила председатель Центризбиркома.