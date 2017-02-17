Председатель Еврокомиссии Ж.К.Юнкер пообещал приехать в Кыргызстан, если у него будет возможность, - советник президента К.Султанов

17 февраля 2017, 10:57 Комментарии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал приехать в Кыргызстан, если у него будет возможность. Об этом АКИpress в Брюсселе сообщил советник президента Калыкбек Султанов. Президент Алмазбек Атамбаев и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу 16 февраля. "Я так понял, что у них с президентом теплые отношения", - сказал К.Султанов.

Говоря о поездке в целом, К.Султанов сообщил, что из общей выделяемой суммы на 4 года в размере 184 млн евро в пределах 70 млн предусматривается на развитие сел всех областей Кыргызстана, в частности, на обеспечение чистой водой.

"Программа рассчитана на 4 года. Сейчас подписали первый транш для Жалал-Абадской области. Наши попросили совместно изучить вопрос", - сказал он.