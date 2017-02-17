В ГНС наградили 11 лучших налогоплательщиков

17 февраля 2017, 10:29 Комментарии
В ГНС Кыргызстана на заседании коллеги состоялась церемония награждения лучших налогоплательщиков страны.
Лучшими налогоплательщиками в 2016 году по данным Государственной налоговой службы Кыргызстана стали 11 компаний.
За вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета и добросовестное исполнение налогового законодательства представители компаний были награждены дипломами и сертификатами. награду вручил вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.
Лучшими налогоплательщика стали:
— ОсОО "Монтажник";
— ОсОО "Одон-строй";
— ОАО "Завод ЖБИ-4";
— ОсОО "Бейшембай Курулуш".
— ОсОО "Stella Group";
— ЗАО "Альфа Телеком";
— ОсОО "М.И. Компани";
— ОсОО "СТРОЙМИР";
— ОсОО "Тиенс";
— Проектно-изыскательный институт "Гидропроект";
— ОсОО "АсИсНур".
"Добросовестные налогоплательщики вносят значительный вклад в развитие Кыргызстана. Желаю им новых достижений во благо страны", − crfpfk при награждении лучших налогоплательщиков председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.
Цель награды "Лучший налогоплательщик" – поощрить компании и предприятия, успешно работающие в различных отраслях экономики, популяризация честного, прозрачного и грамотного ведения бизнеса налогоплательщиками и формирование налоговой культуры.