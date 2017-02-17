В ГНС наградили 11 лучших налогоплательщиков

17 февраля 2017, 10:29 Комментарии

В ГНС Кыргызстана на заседании коллеги состоялась церемония награждения лучших налогоплательщиков страны.

Лучшими налогоплательщиками в 2016 году по данным Государственной налоговой службы Кыргызстана стали 11 компаний.

За вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета и добросовестное исполнение налогового законодательства представители компаний были награждены дипломами и сертификатами. награду вручил вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Лучшими налогоплательщика стали:

— ОсОО "Монтажник";

— ОсОО "Одон-строй";

— ОАО "Завод ЖБИ-4";

— ОсОО "Бейшембай Курулуш".

— ОсОО "Stella Group";

— ЗАО "Альфа Телеком";

— ОсОО "М.И. Компани";

— ОсОО "СТРОЙМИР";

— ОсОО "Тиенс";

— Проектно-изыскательный институт "Гидропроект";

— ОсОО "АсИсНур".





"Добросовестные налогоплательщики вносят значительный вклад в развитие Кыргызстана. Желаю им новых достижений во благо страны", − crfpfk при награждении лучших налогоплательщиков председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.

Цель награды "Лучший налогоплательщик" – поощрить компании и предприятия, успешно работающие в различных отраслях экономики, популяризация честного, прозрачного и грамотного ведения бизнеса налогоплательщиками и формирование налоговой культуры.