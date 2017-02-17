Все пути ведут в "Нордмолл" – самый крупный российский торговый хаб

17 февраля 2017, 10:40 Комментарии

Каждый вложенный в оптово-розничный комплекс "Нордмолл" доллар приносит три доллара прибыли. Об этом заявляют владельцы одного из самых крупных российских хабов в Новосибирске "Нордмолл". Отныне этот торговый комплекс открывает двери и для кыргызстанских бизнесменов. В рамках ЕАЭС для наших соотечественников разработана льготная арендная политика.

По словам генерального директора ОТР "Нордмолл" Максима Шабашова, общая площадь оптово-розничного центра составляет 170 тыс. квадратных метров и есть возможности расширять его и далее. Владельцы комплекса будут рады приветствовать предпринимателей из Кыргызстана, особенно производителей-швейников.

"В торговом комплексе есть 4 тысячи 300 торговых мест в трех корпусах, удобная парковка на 5 тысяч автомобилей, тысячи отапливаемых складов, 3 тысячи двадцатифутовых и 5 тысяч сорокафутовых контейнеров. Каждый вложенный в "Нордмолле" доллар приносит три доллара прибыли. Мы всегда идем навстречу потенциальным арендаторам. При необходимости клиентам могут в срок до шести недель организовать дополнительные склады. Главное, четко знать, что именно нужно арендатору. У нас большой контейнерный склад, который располагается на участке в 10 гектар. Размер торговых мест колеблется от 13 до 51 квадратных метра, стандартное торговое место составляет 14-16 квадратных метров, высота торгового места 3,5-4 метра. Каждая ячейка укомплектована рольставней, вводным щитом, выключателем, системой пожарного оповещения, системой пожаротушения и освещением. 673 торговых места имеют над собой склад площадью от 7 до 73,5 квадратных метров", – заявил Максим Шабашов.

Торговые места можно объединять между собой в любом количестве. Все конструкторные работы осуществляются оперативно и в соответствии с соблюдением техники пожарной безопасности. По желанию клиента можно предусмотреть трансформацию торгового пространства под нужды арендаторов вплоть до пяти тысяч квадратных метров. Средняя арендная ставка за квадратный метр составляет $20, стоимость стандартного торгового места размера 14-16 квадратных метров колеблется от $75 до $400 в месяц в зависимости от этажности, местоположения и наличия склада на 2-м этаже. Цена аренды одного стандартного контейнера – $75-105.

Размер участка, на котором расположен "Нордмолл" составляет 50 гектар. Есть выезд на транссибирскую магистраль. Для арендаторов администрация рынка предусмотрена не только низкая арендная плата, но и возможность предоставления общежитий или съемного жилья. В торговом комплексе есть столовые, кафе и рестораны с европейской, китайской и восточной кухней; 65 бесплатных туалета, банкоматы и платежные терминалы; гардероб для верхней одежды; детская площадка; места отдыха для посетителей; станция зарядки телефонов и прочих устройств; аптека и медицинский центр. Все вопросы с оснащением электроэнергии, газа и водоснабжения решены в достаточных объемах. Предусмотрена современная пожарная безопасность торговых галерей.

В Кыргызстане есть официальные представители "Нордмолл" – это ОсОО "Норд Молл Азия". По всем интересующим вопросам можно обращаться к их представителям.

Контакты ОсОО "Норд Молл Азия": город Бишкек, улица Карасаева, 100.

Контакты:

0312986658

0555986658

0703986658