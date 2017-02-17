Участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним

17 февраля 2017, 10:23 Комментарии

Мэрия города Бишкек информирует, что с 20 февраля 2017 года на участке улицы Кулатова от Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) будет введено одностороннее движение автотранспорта.

По данным пресс-службы муниципалитета, соответствующие городские службы установили необходимые дорожные знаки и провели мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта.

"Данное решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого. Предпринимаемые меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей", — говорится в сообщении.