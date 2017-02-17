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Участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/uchast...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410594-ru.html

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В Бишкеке участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним

В Бишкеке участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним - мэрия

17 февраля 2017, 10:23       Комментарии

Мэрия города Бишкек информирует, что с 20 февраля 2017 года на участке улицы Кулатова от Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) будет введено одностороннее движение автотранспорта.
По данным пресс-службы муниципалитета, соответствующие городские службы установили необходимые дорожные знаки и провели мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта.
"Данное решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого. Предпринимаемые меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей", — говорится в сообщении.

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