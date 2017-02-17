"Эта страна хочет, чтобы у каждого было по 100 грамм золота": Bloomberg о Кыргызстане

17 февраля 2017, 10:38 Комментарии

Страна, зажатая между Китаем и Казахстаном, начинает эксперимент, имеющий мало аналогов в мире: убедить своих жителей вкладывать сбережения в золото, а не домашнюю скотину, пишет Bloomberg.

Кыргызстан первым среди стран бывшего Советского союза ввел национальную валюту и режим свободно плавающего курса, а теперь центробанк хочет, чтобы граждане инвестировали в золото. У председателя Нацбанка Кыргызстана Толкунбека Абдыгулова есть "мечта", чтобы у каждого из 6 миллионов граждан было не менее 100 грамм золота, которое является основным экспортным продуктом страны.

"Золото хранится долго и, несмотря на свою флуктуацию на мировых рынках, для населения как средство сбережения оно своей ценности не теряет, – сказал он в интервью. – Мечту буду стараться сделать реальностью быстрее".

Продажи населению золотых мерных слитков начались два года назад, и с тех пор было куплено около 140 килограммов, сказал 40-летний Абдыгулов в телефонном интервью из Бишкека.

"Мы надеемся, что население нашей страны научится диверсифицировать свои сбережения в более ликвидные, а, главное, сохраняющие свою стоимость активы", – сказал он, отметив, что в сельской местности до сих пор активами являются инвестиции в крупнорогатый и мелкорогатый скот.

Нацбанк Кыргызстана не следует тенденции других центробанков и наращивает покупки золота в то время, как его коллеги сократили их до шестилетнего минимума в 2016 году. Глобальный совокупный спрос на слитки и монеты упал, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту.

Как отмечает Bloomberg, усилия Нацбанка Кыргызстана уникальны: он не только пытается повысить привлекательность металла как средства сбережения, но и предоставляет инфраструктуру для его хранения и инвестиций. Нацбанк производит слитки разного размера – от 1 до 100 грамм.

Глава Нацбанка считает свой план вполне реалистичным, хотя он и означает, что населению будет принадлежать около 600 тонн золота, или в 30 раз больше текущего уровня годового производства страны. Абдыгулов отказался уточнить, когда именно может быть достигнута его цель в 100 грамм золота на человека.

Хранить золото можно в ячейках коммерческих банков или в Нацбанке, кто-то, возможно, держит его дома или "даже закапывает" в землю, сказал Абдыгулов.

После нескольких экономических кризисов в начале 1990-х годов и банкротств банков в последнее десятилетие золото воспринимается в Кыргызстане как более надежный актив, чем ценные бумаги, сказал он.

"В Кыргызстане золото рассматривается как альтернативный вариант инвестиций, – сказал Абдыгулов. – Нацбанк обеспечил ликвидность золоту: мы не только продаем, но и обратно выкупаем золотые мерные слитки, которые Нацбанк сам произвел и продал".

При Абдыгулове, возглавившем центробанк в 2014 году, регулятор также принял решение увеличить долю золота в международных резервах, которая составляет сейчас около 10 процентов из $2 миллиардов. После многих лет на уровне 2,6 тонны запасы золота Кыргызстана выросли более чем на 70 процентов по сравнению с 2012 годом до 4,5 тонны на конец третьего квартала 2016 года, свидетельствуют последние данные лондонского Всемирного совета по золоту.

С годовым объемом производства золота в стране около 20 тонн Нацбанк использует национальную валюту сом, чтобы покупать добытый металл, который затем в случае необходимости можно продать за границу, сказал Абдыгулов. По его словам, он рассчитывает на увеличение производства золота в Кыргызстане.

Хотя Абдыгулов, магистр Университета Нагойи в Японии и Университета Северного Техаса, и любит золото, он не сторонник полного вытеснения доллара. Он советует использовать "правило трех" — хранить часть сбережений в сомах, часть – в иностранной валюте и часть в золоте.

Что касается перспектив металла, то он настроен оптимистично даже после того, как золото подорожало в 2016 году на максимум за пять лет и продолжило рост в 2017 году.

"Цена на золото в среднесрочной перспективе будет держаться в нынешнем диапазоне, – сказал Абдыгулов. – Незначительные отклонения возможны, но не принципиальные".

В тексте использован перевод finanz.ru.