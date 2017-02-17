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В Жайыльском районе задержаны парень с девушкой, ограбившие пенсионеров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zhaiyl-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410590-ru.html

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17 февраля 2017, 10:16       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Сотрудниками ОВД Жайыльского района задержаны 21-летний Ш.Я. и 17-летняя Ф.Л., подозреваемые в разбойных нападениях на пенсионеров.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 6 февраля 2017 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о разбойном нападении на семью в селе Сосновка. Выяснилось, что 5 февраля 88-летний житель села Сосновка К.А. и его жена 77-летняя К.Л. находились у себя дома. В ночь на 6 февраля примерно в 03:15 в дом ворвались двое неизвестных лиц. Угрожая ножом и физической расправой, злоумышленники вымогали у пенсионеров денежные средства. Обыскав весь дом, грабители забрали из спальни денежные средства в размере 1 тыс 900 долларов США и 40 тыс.сомов, два сотовых телефона и скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту следственным отделом Жайыльского РОВД было возбуждено уголовное дело по статье 168 (Разбой) УК КР. В ходе принятых оперативных мер сотрудниками уголовного розыска ОВД были установлены личности совершивших вышеуказанное преступление.
Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления 7 февраля 2017 года был задержан житель Жайыльского района 21-летний Ш.Я. и водворен в изолятор временного содержания. 9 февраля районный суд в отношении задержанного избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Сотрудниками милиции была установлена и задержана соучастница вышеуказанного преступления. Ею оказалась 17-летняя Ф.Л. жительница этого же района.
Кроме этого, в ходе дальнейших следственных действий установлена причастность обвиняемого к другому аналогичному преступлению. По предварительным данным, в январе 2017 года он вместе со своей 17-летней сожительницей совершил разбойное нападение на пожилую женщину, где путем угрозы завладел денежными средствами в сумме 200 сомов, 400 евро и 2000 тенге. По данному факту также начато расследование.
Расследование продолжается.

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