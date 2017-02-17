В 2016 году за должностные преступления осуждены 375 чиновников – Генпрокуратура КР

17 февраля 2017, 10:23 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В 2016 году за должностные преступления осуждены 375 чиновников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Так, органами прокуратуры за указанный период в этом направлении проведено 1 тыс 897 проверок. В ходе проведенных мероприятий внесено 2 тыс 489 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения, устранено более 2 тыс 400 нарушений нормативных правовых актов. Опротестовано 39 правовых актов связанных с наличием пробелов и коррупциогенных факторов в НПА. Возмещен ущерб по актам реагирования на сумму 196 млн. 439 тысяч сомов.

За нарушение антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 1 тыс 568, а к административной ответственности 226 должностных лиц, наложены и взысканы штрафы с должностных лиц на общую сумму 1 илн 538 тыс сомов.

2489 актов прокурорского реагирования внесены по следующим органам:

- в органы местного самоуправления - 587 актов;

- в органы местной государственной администрации – 143 актов;

- в органы государственной налоговой службы - 101 акт ;

- в органы в сфере транспорта - 77 актов;

- в органы государственной регистрационной службы - 44 акта;

- в органы охраны окружающей среды - 36 актов;

- в другие органы - 1501 акта.

По видам антикоррупционного законодательства:

- по исполнению законодательства о противодействии коррупции внесено 1068 актов прокурорского реагирования;

- о государственных закупках - 634 актов;

- о декларировании доходов - 366 актов;

- о государственной службе - 421 актов.

По выявленным коррупционным преступлениям возбуждено 812 уголовных дел. По оконченным уголовным делам выявлен ущерб в сумме 506 млн 699 тыс 23 сома, из них возмещено 197 млн 694 тыс 816 сомов.

Всего, в 2016 году судами республики рассмотрено 549 уголовных дел по должностным преступлениям в отношении 846 лиц, из которых вынесены обвинительные приговоры по 272 делам в отношении 375 лиц.

Генеральной прокуратурой КР совместно с представителями Секретариата Совета обороны, Аппарата Правительства и общественных советов государственных органов в 2016 году проведено 13 проверок по исполнению детализированных планов по демонтажу системной коррупции в государственных органах.

Проверкой выявлено, что детализированные планы в государственных органах исполняются не всегда своевременно и в полном объеме. По результатам проверки надзорным органом внесено 13 представлений об устранении нарушений и 1 протест на отмену незаконно изданного правового акта. К дисциплинарной ответственности привлечено 26 должностных лиц, в том числе 9 лиц руководящего состава.

В 2016 году органами прокуратуры республики проведены 40 координационных совещаний, на которых обсуждались наиболее значимые вопросы по противодействию коррупции в сфере земельных правоотношений и градостроительства, образования, здравоохранения, внешней миграции и других отраслях. По итогам обсуждений принятые решения направлены Правительству КР, а отдельным государственным органам даны конкретные рекомендации.

Следует также отметить, что КР, являясь участником Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, принимает соответствующие меры по выполнению 25 рекомендаций третьего раунда мониторинга принятых 24 марта 2015 года на пленарном заседании ОЭСР в городе Париж. В последующем, 14 сентября 2016 года на пленарном заседании ОЭСР от имени КР Генеральной прокуратурой представлен промежуточный отчет, который получил положительную оценку в связи с достижением прогресса по 14 рекомендациям.

Кроме этого, Генеральной прокуратурой КР проводится системная работа по присоединению Кыргызской Республики к антикоррупционным конвенциям Совета Европы (Группа стран по борьбе с коррупцией - ГРЕКО). Налажены тесные контакты с Советом Европы и Секретариатом ГРЕКО для оперативного взаимодействия. Со стороны Генеральной прокуратуры, как Центрального органа Кыргызской Республики по имплементации норм и положений Конвенции ООН против коррупции, проводится комплексная работа в области международного сотрудничества в рамках данной Конвенции, а также по вопросу имплементации глав 3 и 4 Конвенции ООН против коррупции.