Число жертв взрыва в пакистанском Сехван-Шарифе превысило 70 человек

17 февраля 2017, 10:29 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. По меньшей мере 72 человека погибли, более 150 пострадали при взрыве на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф в провинции Синд, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о не менее 50 погибших и 100 пострадавших.

Взрыв прогремел в четверг вечером, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих.

По данным полиции, взрыв прогремел внутри комплекса у ворот. Предположительно, взрыв осуществил смертник — он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс смертника.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Источник РИА Новости