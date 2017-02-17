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Число жертв взрыва в пакистанском Сехван-Шарифе превысило 70 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410588-ru.html

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В Китае пять человек погибли в результате нападения неизвестных

17 февраля 2017, 10:29       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. По меньшей мере 72 человека погибли, более 150 пострадали при взрыве на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф в провинции Синд, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о не менее 50 погибших и 100 пострадавших.
Взрыв прогремел в четверг вечером, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих.
По данным полиции, взрыв прогремел внутри комплекса у ворот. Предположительно, взрыв осуществил смертник — он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс смертника.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Источник РИА Новости

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