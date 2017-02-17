В Чуйской области минус 13 — в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

17 февраля 2017, 10:13 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В начале следующей недели - в понедельник и вторник - в Кыргызстане ожидается резкое похолодание, сообщила пресс-служба МЧС КР.

20-21 февраля в Чуйской долине среднесуточная температура воздуха будет колебаться от +8 до -13 градусов. В Таласской долине столбик термометра опустится до -10...-15, днем от 2 до 7 градусов со знаком "минус". В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью ожидается -5...-10 градусов, днем от 0 до -5. В горных районах Иссык-Кульской области ночью градусники покажут -8...-13, а днем +2...-7. В зоне земледелия Нарынской области ночью температура понизится до -20...-25 градусов. Днем ожидается от -11 до -16.

Перед наступлением холодов, в конце этой недели, местами осадки. На линиях электропередачи и деревьях возможно налипание мокрого снега. На дорогах накат и гололедица. Ветер западный, 15-20 метров в секунду.