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В Бишкеке участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410585-ru.html

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17 февраля 2017, 10:16       Комментарии

На участке улицы Кулатова от улицы Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) с 20 февраля будет введено одностороннее движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. Данное решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого.
"Предпринимаемые меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей", - говорится в сообщении.
Соответствующие городские службы установили необходимые дорожные знаки и провели мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта, согласно предписаниям УПМ ГУВД Бишкека.
Мэрия города Бишкек убедительно просит водителей быть внимательными при проезде на указанном участке.

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