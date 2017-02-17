В Бишкеке участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним

17 февраля 2017, 10:16 Комментарии

На участке улицы Кулатова от улицы Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) с 20 февраля будет введено одностороннее движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. Данное решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого.

"Предпринимаемые меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей", - говорится в сообщении.

Соответствующие городские службы установили необходимые дорожные знаки и провели мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта, согласно предписаниям УПМ ГУВД Бишкека.

Мэрия города Бишкек убедительно просит водителей быть внимательными при проезде на указанном участке.