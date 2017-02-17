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Парламент стал центром принятия политических решений, считает Ч.Турсунбеков

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410583-ru.html

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17 февраля 2017, 10:28       Комментарии

Парламент стал центром принятия политических решений, считает спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков. Об этом он сказал 17 февраля на конференции "Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года".
"По новой Конституции парламент формирует исполнительную власть, занимается вопросами судебного корпуса. Сегодняшняя роль ЖК соответствует фундаментальной природе парламентаризма. За 7 лет парламент принимал участие во всех судьбоносных событиях в жизни страны и стал центром принятие политических решений. Также парламент главная платформа, где представители разных фракций свободно говорят о своих позициях", - сказал он.

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