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Режим чрезвычайной ситуации в Чаткале снят

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/rezhim...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410582-ru.html

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В Чаткальском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада

17 февраля 2017, 10:15       Комментарии

Накануне в Чаткальском районе Джалал-Абадской области снят введенный 14 февраля режим чрезвычайно ситуации, сообщает пресс-служба МЧС.
ОН был введен из-за непрекращающихся осадков с 11 февраля, в результате чего высота выпавшего снега достигла двух метров.
"Открыты образовательные учреждения, разрешено движение транспорта. Внутренние дороги открыты, работа по их очищения продолжается", – отметили в МЧС.
В ночь на 17 января из склада МЧС в Оше передана гуманитарная помощь в Чаткальский район: 108 кг чая, 300 одеял, 300 рыбных консервов, 150 кн макарон, 180 кг тушенки. Помощь будет распределена между пострадавшими от обильного снегопада жителями района.

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