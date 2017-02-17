Режим чрезвычайной ситуации в Чаткале снят

17 февраля 2017, 10:15 Комментарии

Накануне в Чаткальском районе Джалал-Абадской области снят введенный 14 февраля режим чрезвычайно ситуации, сообщает пресс-служба МЧС.

ОН был введен из-за непрекращающихся осадков с 11 февраля, в результате чего высота выпавшего снега достигла двух метров.

"Открыты образовательные учреждения, разрешено движение транспорта. Внутренние дороги открыты, работа по их очищения продолжается", – отметили в МЧС.

В ночь на 17 января из склада МЧС в Оше передана гуманитарная помощь в Чаткальский район: 108 кг чая, 300 одеял, 300 рыбных консервов, 150 кн макарон, 180 кг тушенки. Помощь будет распределена между пострадавшими от обильного снегопада жителями района.