Цукерберг призвал общество двигаться по пути глобализации

17 февраля 2017, 9:37 Комментарии

Основатель Facebook Марк Цукерберг выразил видение своей компании в качестве оплота против изоляционизма. Об этом Цукерберг написал в письме к пользователям, передает РБК.

Он заметил, что, когда социальная сеть создавалась в 2004 году, "каждый год мир становился все сплоченнее" и это виделось позитивным трендом. "Однако сейчас по всему миру есть люди, которые оставлены за бортом глобализации, и движения, удаляющиеся от глобальных связей", - пишет Цукерберг, не называя, конкретных движений.

По словам главы Facebook, вопросы, стоящие перед компанией, заключается в том, можно ли сделать "глобальное сообщество которое работает для всех", и в чем заключается дальнейшее развитие: в большем единении или в пути в обратном направлении. Сам Цукерберг заметил, что он выступает за объедение людей.

"Догмы спокойного прошлого недостаточно для бурного настоящего", - процитировал Цукерберг ​16-го президента США Авраама Линкольна.

При этом Цукерберг отметил, что Facebook может уйти от формата социальной сети для друзей и семьи. Он предположил, что Facebook может заняться созданием социальной инфраструктуры в пяти сферах, которые Цукерберг назвал сообществами.

Так, поддерживающее сообщество займется усилением традиционных институтов, безопасное сообщество оказанием помощи во время и после кризисов, информированное сообщество поможет выработать "общее понимание в мире, где у каждого есть права голоса".

При этом глава Facebook задался вопросом, как Facebook может помочь созданию гражданского сообщества в мире, где для голосования иногда требуется меньше половины голосов. Он также заметил, что социальная сеть может помочь построить инклюзивное сообщество, "которое будет отвечать общим ценность".

Как отмечает Reuters, Facebook испытывал некоторые проблемы в течение 2016 года (например, распространение фейковых новостей в лентах пользователей), однако они почти не сказались на финансовом положении компании.