Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В мэрии города Ош прошло рабочее совещание по вопросам гражданской защиты населенияВ мэрии города Ош прошло рабочее совещание по вопросам гражданской защиты населенияГлаву Samsung арестовали по делу о коррупцииГлаву Samsung арестовали по делу о коррупции

Дождались! Молочные продукты от компании "Шоро"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355549_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410580-ru.html

Похожие новости

Документацию, касающуюся безопасности пищевой продукции, можно хранить как в электронном, так и в бумажном виде

Кыргызстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции на 50 тыс тонн

Компания "Стилсфот", выигравшая тендер по "Безопасному городу", подала кассационную жалобу в Бишкекский городской суд

В 2017 году экспорт сельхозпродукции составит более 500 тыс тонн – Минсельхоз КР

В Иссык-кульской области обсудили перспективы развития кластера "Одно село - один продукт"

17 февраля 2017, 9:47       Комментарии

25 лет компания неизменна в своей миссии - дарить кыргызстанцам здоровье! Только натуральное, только полезное и только вкусное!
Да, мы знаем, вы долго этого ждали. И вот мы готовы радовать вас молочными продуктами под брендом Shoro Milk.
Shoro Milk - это целая линейка молочных продуктов, натуральных и полезных. Молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло - это еще не полный список, ассортимент молочных продуктов будет пополняться.
Идея о запуске данного направления зародилась давно. Потребовалось немало времени, чтобы дать этой идее жизнь. Существовал ряд определенных требований к запуску молочного направления. А именно:
<li>Выполнение требований к высокому качеству продукции, разработка технологии производства продуктов без использования пищевых добавок, консервантов и антибиотиков.</li><li>Приобретение и использование новейшего оборудования.</li><li>Подготовка современного дизайна и качественной упаковки.</li>
Все поставленные цели удовлетворены и Shoro Milk достойно может занять свое место на полках.
Shoro Milk - это линейка молочных высококачественных натуральных продуктов без использования сухого молока, консервантов и добавок. Производится на современном оборудовании, позволяющей готовой продукции отвечать требованиям международного стандарта в области безопасности пищевых продуктов -ISO 22000:2005 (HAСCP).
Безопасные полезные молочные продукты, прошедшие тщательный контроль качества, может предложить только ответственная компания, чьи продукты подвергаются постоянному контролю, чтобы гарантировать их безопасность и высокое качество!
О пользе молока и молочных продуктов написано и сказано много, также и доказано, что продукты этой категории легко и практически полностью усваиваются в организме человека. Не секрет, что уровень безопасности молока напрямую связан с санитарными условиями на заводе, важную роль играет и сбор молока, его ветеринарный контроль на соответствие требованиям, подтверждающим безопасность молока. После поступления на завод молоко проверяется по физико-химическим и микробиологическим показателям на соответствие требований Технического регламента Кыргызской Республики "О безопасности молока и продуктов его переработки".
Современное оборудование, отвечающее мировым стандартам для производства молочной продукции Shoro Milk, максимально сберегает полезные свойства молока, сохраняет его свежим и вкусным. Безусловно, наше молоко прежде чем пройти процесс охлаждения и попасть в упаковку, проходит процесс промышленной пастеризации. При такой тепловой обработке уничтожаются болезнетворные микробы и бактерии, которые всегда присутствуют в цельном молоке, но сохраняется большинство микроэлементов и витаминов. В одном стакане пастеризованного молока содержится изрядная порция белка, почти половина суточной нормы кальция и большой набор витаминов и минералов.
Важной задачей Shoro Milk является стремление донести максимальную пользу молочных продуктов. Основную роль в сохранении качества и полезных свойств играет упаковка. Мы позаботились не только о современной и привлекательной упаковке, но и нашли новые решения в упаковке. В Кыргызстане мы одни из первых используем упаковку DiamondCurv для молока и кефира. Упаковка с гранями DiamondCurv с крышкой большого диаметра была создана компанией "Элопак" (Норвегия), упаковка проста и удобна, открывается в один поворот, имеет отличительные свойства в легкости наливания продукта. К примеру, такой упаковкой удобнее пользоваться при переливании продукта в стакан, процесс проходит более плавно, без всплесков. А благодаря изогнутой грани, упаковку удобно держать, крепко обхватив рукой. Такие улучшенные свойства позволяют детям, молодым и пожилым людям легко открывать упаковку, а также надежно защищать продукт внутри.
Все перечисленные достоинства Shoro Milk на сегодняшний день удовлетворяют высоким требованиям и стандартам в молочной индустрии, а также взыскательным предпочтениям потребителей. Ведь молочная продукция имеет немаловажное значение в нашем рационе с целью быть и оставаться здоровыми. День за днем уже 25 лет компания "Шоро" совершенствуется и внедряет современные технологии, следует миссии - производить только натуральные, полезные и вкусные продукты, и выход молочного направления является тому подтверждением.
Shoro Milk - Мы хотим, чтобы вы жили долго!
Спрашивайте в магазинах города!
Ниже вы можете ознакомиться с информацией о молочных продуктах ShoroMilk
В центре внимания.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум