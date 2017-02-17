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Инаугурация президента Туркменистана состоится в Ашхабаде

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355551_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410579-ru.html

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Глава МИД Э.Абдылдаев: То, что Атамбаев не знает, кто будет новым президентом – показатель реальной демократии

17 февраля 2017, 9:48       Комментарии

В Ашхабаде состоится церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на очередных президентских выборах 12 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственное информагентство Туркменистана.
Отмечается, что к участию в торжестве приглашены официальные зарубежные делегации, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий.
На церемонии будут присутствовать представители международных организаций, прибывшие в Туркменистан в качестве наблюдателей, осуществлявшие мониторинг избирательного процесса на местах, послы Туркменистана за рубежом, представители национальных и зарубежных СМИ, общественности, говорится в сообщении.
Ожидается, что после церемонии инаугурации президент Туркменистана примет торжественный военный парад перед дворцовым комплексом "Огузхан".
В честь знаменательного события в столичном Дворце конгрессов будет дан праздничный концерт мастеров искусств.
Как сообщалось, на выборах президента Туркменистана, в которых участвовали девять кандидатов на высший государственный пост, проголосовало 3 миллиона 163 тысячи 692 избирателя, что составило 97,28 процента от их общего числа.
По окончательным данным Центризбиркома, за Бердымухамедова проголосовали 97,69 процента избирателей.

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