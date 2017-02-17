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МВФ: Темпы восстановления экономических показателей остаются невысокими

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355552_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410578-ru.html

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17 февраля 2017, 9:56       Комментарии

Миссия МВФ под руководством Эдварда Джемайеля находилась в Бишкеке с 9 по 15 февраля с целью оценки последних изменений в экономике, обсуждения хода экономических реформ и подготовки предстоящей миссии для консультаций в соответствии со Статьей IV и четвертого обзора, намеченной на апрель. Миссия встречалась с высшими государственными должностными лицами и представителями частного сектора, а также дипломатических кругов.
По завершении визита Джемайель сделал следующее заявление:
"На фоне ослабления внешнеэкономического давления экономические показатели страны улучшились, но темпы восстановления остаются невысокими. Экономический рост ускорился в конце 2016 года и достиг 3,8 процента при дефляции 0,5 процента, отчасти вследствие повышения обменного курса примерно на 9 процентов. Несмотря на отставание налоговых поступлений от прогноза, дефицит бюджета в 2016 году удалось удержать на уровне 4,5 процента ВВП вследствие ограничения расходов на неприоритетные статьи и переноса этапов некоторых инвестиционных проектов.
Следует продолжать меры консолидации, чтобы обеспечить выполнение целевого показателя бюджетного дефицита в 3 процента ВВП на 2017 год. Важно продолжать осуществление объявленных в прошлом году мер в области доходов и расходов, включая отмену освобождения от НДС на муку, рационализацию фонда оплаты труда в государственном секторе и оптимизацию расходов на товары и услуги. Необходимо противостоять давлению в сторону увеличения расходов в период, предшествующий выборам президента. Разработка убедительного и прозрачного бюджетного правила будет способствовать поддержанию фискальной дисциплины.
Курс проводимой в настоящее время нейтральной и осмотрительной денежно-кредитной политики является обоснованным. Дальнейшее ее смягчение возможно при условии, что инфляция будет стремиться к целевому диапазону на уровне 5-7 процентов. Национальному банку Кыргызской Республики (НБ КР) следует продолжать проводить валютные интервенции только в целях сглаживания чрезмерной волатильности, сохраняя при этом гибкую динамику курса, допускающую и его повышение, и понижение.
Следует продолжить работу по укреплению устойчивости финансового сектора. Необходимо завершить ликвидацию банков, находящихся под управлением ДЕБРА, в соответствии с графиком. Следует без задержек осуществить унификацию требований к капиталу банков.
Принятие закона о БОД/ФТ (Проект Закона "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности") имеет ключевое значение для стабильности в финансовом секторе. Данный закон необходим для того, чтобы Кыргызская Республика оставалась в "белом списке" Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Непринятие закона может привести к утрате корреспондентских отношений банков и изоляции финансового сектора от внешнего мира".
Отметим, пресс-релизы, выпускаемые по завершении миссий, включают заявления групп сотрудников с изложением предварительных выводов после посещения страны. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ. Итоги настоящей миссии не будут обсуждаться Исполнительным советом.

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