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В мэрии города Ош прошло рабочее совещание по вопросам гражданской защиты населения

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-merii-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410576-ru.html

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17 февраля 2017, 9:48       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В мэрии города Ош 16 февраля под председательством первого вице-мэра города Замирбека Аскарова прошло рабочее совещание по вопросам гражданской защиты населения, сообщили в мэрии Оша.
В рамках совещания заслушаны доклады начальника Управления МЧС по городу Ош Н.Баймуратова и других сотрудников Управления по вопросам итогов совместной деятельности по обеспечению гражданской защиты населения в 2016 году и планах на 2017 год.
На совещании было отмечено, что гражданская защита является неотъемлемой и важной составляющей частью той огромной ответственной работы по обеспечению в городе безопасности и общественного правопорядка.
Особое внимание в связи с этим обращено на необходимость реального укрепления и партнерства между органами ЧС и территориальными советами, другими муниципальными службами на предмет предупреждения чрезвычайных ситуаций и разъяснительной работы среди населения в период возможных природных явлений.
Замирбек Аскаров по итогам совещания дал поручение руководителям всех служб усилить координирующую работу с соответствующими государственными структурами и муниципальными службами по выполнению соответствующих актов мэрии города Ош, направленных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайны ситуаций в установленном порядке.

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