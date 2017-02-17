В мэрии города Ош прошло рабочее совещание по вопросам гражданской защиты населения

17 февраля 2017, 9:48 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В мэрии города Ош 16 февраля под председательством первого вице-мэра города Замирбека Аскарова прошло рабочее совещание по вопросам гражданской защиты населения, сообщили в мэрии Оша.

В рамках совещания заслушаны доклады начальника Управления МЧС по городу Ош Н.Баймуратова и других сотрудников Управления по вопросам итогов совместной деятельности по обеспечению гражданской защиты населения в 2016 году и планах на 2017 год.

На совещании было отмечено, что гражданская защита является неотъемлемой и важной составляющей частью той огромной ответственной работы по обеспечению в городе безопасности и общественного правопорядка.

Особое внимание в связи с этим обращено на необходимость реального укрепления и партнерства между органами ЧС и территориальными советами, другими муниципальными службами на предмет предупреждения чрезвычайных ситуаций и разъяснительной работы среди населения в период возможных природных явлений.

Замирбек Аскаров по итогам совещания дал поручение руководителям всех служб усилить координирующую работу с соответствующими государственными структурами и муниципальными службами по выполнению соответствующих актов мэрии города Ош, направленных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайны ситуаций в установленном порядке.