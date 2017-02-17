В Узбекистане тепло встретили выступления коллектива Ошского театра им.Бабура

17 февраля 2017, 9:50 Комментарии

Ташкент, 17 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Во Дворце искусств имени Ислама Каримова в городе Ферганы коллектив Ошского театра накануне представил спектакль "Айкол Манас", сообщили сегодня в посольстве Кыргызстана в Узбекистане.

Данный спектакль был тепло принят зрителями, которым понравились талантливая игра актеров, красивые декорации, гармония сюжета и музыки. Создавший образ Манаса Акмалхон Арслонхонов с высоким мастерством раскрыл внутренний мир и философские взгляды своего героя, его мужество и отвагу, высокие человеческие качества.

По словам заместителя директора Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра Идрис Айитбаева, эта творческая поездка подарила им незабываемые мгновения. "Нас восхитили осуществленные в Ферганской области преобразования, созидательная и благоустроительная работа. Все это результаты царящих в Узбекистане мира и спокойствия. Мы рады, что зрители тепло встретили наш спектакль. Такие встречи дарят артистам вдохновение", - отметил он.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов, заместитель премьер-министра Кыргызстана Жениш Разаков и посол КР в РУз Данияр Сыдыков.